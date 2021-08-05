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Россияне вышли в финал турнира по пляжному волейболу на Олимпиаде в Токио

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Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российская пара Вячеслав Красильников и Олег Стояновский вышли в финал мужского турнира по пляжному волейболу на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В полуфинале россиянам противостоял дуэт из Катара — Шериф Юнуссе и Ахмед Тиджан. Итоговый счет встречи — 2:0 в пользу Красильникова и Стояновского.

Финал пройдет 7 августа. В решающей встрече российской паре будет противостоять дуэт из Норвегии.

В четвертьфинале россияне оказались сильнее немецкой пары Юлиуса Толе и Клеменса Виклера. В рамках группового этапа Красильников и Стояновский сломили сопротивление дуэтов из Мексики и Чехии. Единственное поражение россиянам нанесли Мартиньш Плявиньш и Эдгар Тоцс из Латвии.

Олимпиада в Токио продлится до 8 августа.

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