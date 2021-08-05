Российские волейболисты обыграли Бразилию и вышли в финал Олимпиады

Мужская сборная России по волейболу обыграла Бразилию и вышла в финал Олимпийских игр в Токио. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча против бразильцев завершилась со счетом 3-1 (18:25, 25:21, 26:24, 25:23). В финале российским волейболистам предстоит сыграть с победителем матча между сборными Франции и Аргентины.

28 июля российские волейболисты всухую обыграли Бразилию в матче третьего тура группового этапа на Олимпиаде в Токио. Победа стала для россиян третьей подряд на Олимпиаде, перед этим они победили США и Аргентину.

Олимпийские игры в Токио продлятся до 8 августа. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.