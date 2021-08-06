Сборная России потеряла шансы на победу в медальном зачете Олимпиады в Токио

Команда Олимпийского комитета России (ОКР) потеряла шансы на победу в медальном зачете Олимпийских игр в Токио. Об этом в пятницу, 6 августа, передает ТАСС.

На данный момент российская команда располагается на шестом месте рейтинга, имея в активе 16 золотых наград. Лидирует сборная Китая, выигравшая 34 золотые медали. В последние три олимпийских дня команда ОКР поборется за 17 золотых наград, а значит, не сможет догнать китайцев.

6 августа россияне завоевали три медали на Олимпиаде, но не выиграли золота. Боксер Зенфира Магомедалиева стала бронзовым призером, Муслим Гаджимагомедов — серебряным, а Гульназ Хатунцева и Мария Новолодская финишировали третьими в велотреке на дистанции мэдисон.

Олимпийские игры в Токио продлятся до 8 августа.