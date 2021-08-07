В ОКР заявили о реализации потенциала российской команды на Олимпиаде

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил о реализации потенциала российской команды на Олимпийских играх в Токио. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, для российских спортсменов Олимпиада уже сложилась успешно. Поздняков пояснил, что в отдельных видах спорта подтвердились все медальные планы и прогнозы. Более того, глава ОКР отметил, что в некоторых видах спортсмены завоевали больше наград, чем ожидалось.

Поздняков также подчеркнул, что в российской команде не было выявлено случаев употребления допинга. По его словам, это является результатом работы, проделанной в последние годы. Также глава ОКР добавил, что среди российских спортсменов не было ни одного случая заражения COVID-19.

В настоящее время российская команда идет на пятой строчке в медальном зачете. Российские спортсмены завоевали 17 золотых, 24 серебряные и 22 бронзовые награды. Олимпийские игры в Токио завершатся 8 августа.

Допинговый скандал в российском спорте разгорелся в 2015 году, когда отечественные легкоатлеты были обвинены в массовых нарушениях антидопинговых правил. WADA провело расследование, в ходе которого выяснилось, что РУСАДА скрывало факты применения допинга российскими спортсменами. Позднее скандал затронул другие виды спорта, в результате часть отечественных атлетов не попала на Олимпиаду-2016, а на Игры-2018 отправилась команда «Олимпийских атлетов из России», флаг и гимн страны попали под запрет.