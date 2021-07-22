В РУСАДА оценили заявления главы WADA об изменении ситуации с допингом в России

Исполняющий обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов оценил заявления президента Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньки об изменении ситуации с допингом в России. Его слова приводит РИА Новости.

Буханов заявил, что сказанное Банькой — это большой кредит доверия, при этом отметив, что необходимо отказаться от того, чтобы из кризиса делать бизнес. «Я верю, что настанет время, и на остатках некогда великой спортивной империи вновь вспыхнет ненависть к допингу и его адептам», — добавил он.

21 июля Банька заявил, что в России все еще нарушают антидопинговые правила, однако беспрецедентной системы допинга, организованной при поддержке государства, больше не существует.

В декабре прошлого года Спортивный арбитражный суд (CAS) утвердил двухлетний запрет российским спортсменам на выступления под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпиадах. Кроме того, в течение этого срока Россия не сможет проводить крупные международные турниры.

Допинговый скандал в российском спорте разгорелся в 2015 году, когда отечественные легкоатлеты были обвинены в массовых нарушениях антидопинговых правил. WADA провело расследование, в ходе которого выяснилось, что РУСАДА скрывало факты применения допинга российскими спортсменами. Позднее скандал затронул другие виды спорта, в результате часть отечественных атлетов не попала на Олимпиаду-2016, а на Игры-2018 отправилась команда «Олимпийских атлетов из России», флаг и гимн страны попали под запрет.