Обнародован размер обязательного взноса России в бюджет WADA в 2021 году

Обнародован размер обязательного взноса России в бюджет Всемирного антидопингового агентства (WADA) в 2021 году. Об этом сообщается в документе, опубликованном на сайте организации.

Россия должна пополнить бюджет WADA на 1 091 877 долларов. Столько же заплатят Франция, Германия, Италия и Великобритания. Наибольшую сумму предстоит внести США (2 931 923 доллара).

14 января Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал полный текст решения по спору WADA с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Документ состоит из 186 страниц.

17 декабря 2020-го CAS утвердил двухлетний запрет российским спортсменам на выступления под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпиадах. В течение этого срока Россия также не сможет проводить такие турниры.

В декабре 2019-го исполком WADA постановил лишить Россию права проводить Олимпиады и чемпионаты мира сроком на четыре года. Предполагалось, что российские спортсмены будут выступать на этих стартах только под нейтральным флагом. РУСАДА было лишено статуса соответствия.