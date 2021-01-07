20-летняя украинская теннисистка попалась на допинге

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) временно отстранило украинскую теннисистку Даяну Ястремскую за употребление допинга. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации тенниса (ITF).

В минувшем ноябре 20-летняя Ястремская сдала положительный допинг-тест, в ее моче был обнаружен метаболит местеролона. Срок отстранения отсчитывается с 7 января.

Украинская спортсменка заявила о намерении оспорить решение WADA. В заявлении в Twitter Ястремская настаивает на своей невиновности. «Учитывая низкую концентрацию и отрицательный результат теста, сданного двумя неделями ранее, мне сказали, что вещество могло попасть с какой-либо формой загрязнения», — написала она.

Ястремская располагается на 29-й строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации. Ее лучшим результатом на турнирах серии «Большого шлема» является выход в четвертый круг Уимблдона-2019.