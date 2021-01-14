CAS опубликовал полный текст решения по спору WADA и РУСАДА

Полный текст решения по спору Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) появился на официальном сайте Спортивного арбитражного суда (CAS).

Документ был опубликован в четверг, 14 января. Он состоит из 186 страниц.

17 декабря CAS утвердил двухлетний запрет российским спортсменам на выступление под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпиадах. В течение этого срока Россия также не сможет проводить такие турниры.

Слушания по делу РУСАДА против WADA начались в ноябре. Российская сторона намеревалась опротестовать санкции, наложенные международной организацией.

В декабре 2019-го исполком WADA постановил лишить Россию права проводить Олимпиады и чемпионаты мира сроком на четыре года. Предполагалось, что российские спортсмены будут выступать на этих стартах только под нейтральным флагом. РУСАДА было лишено статуса соответствия.