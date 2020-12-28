ОКР нашел нарушения в действиях CAS по делу о санкциях в отношении России

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил о наличии нарушений в действиях Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о санкциях в отношении российского спорта. Его слова приводит ТАСС.

«В ходе арбитражной процедуры и до вынесения финального решения ОКР совместно с ответчиком, третьими лицами неоднократно обращал внимание на многочисленные процессуальные нарушения, которые касались компетенции CAS», — заявил Поздняков. Он добавил, что организация планирует оспаривать решение суда.

18 декабря исполняющий обязанности главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов посчитал победой вердикт CAS в отношении России. При этом он нашел необоснованным решение о несоответствии РУСАДА кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA).

17 декабря CAS утвердил двухлетний запрет российским спортсменам на выступление под национальным флагом на международных соревнованиях. Россия также не сможет проводить крупные турниры.

Слушания по делу РУСАДА против WADA начались в ноябре. Российская сторона намеревалась опротестовать санкции, наложенные международной организацией.

В декабре 2019-го исполком WADA постановил лишить Россию права проводить Олимпиады и чемпионаты мира сроком на четыре года. Предполагалось, что российские спортсмены будут выступать на этих стартах только под нейтральным флагом. РУСАДА было лишено статуса соответствия.