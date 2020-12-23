Американская биатлонистка оскорбилась смягчением санкций в отношении России

Американская биатлонистка Клэр Игэн прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Ее слова приводит The New York Times.

«Почувствовала себя оскорбленной, разочарованной и обескураженной», — заявила Игэн. Она добавила, что чистым атлетам не понять, почему было решено смягчить санкции в отношении России.

17 декабря CAS утвердил двухлетний запрет для россиян выступать под своим флагом на международных соревнованиях и проводить в России крупные турниры. В организации подчеркнули, что решение нельзя рассматривать как солидарность с РУСАДА и властями страны.

Наказание было смягчено после санкций, наложенных WADA в декабре прошлого года. Тогда Россию лишили права проводить международные соревнования на четыре года, а также лишили РУСАДА статуса соответствия.

Действие санкций распространяется на Олимпийские игры в Токио, которые должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.