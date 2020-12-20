WADA разочаровало наказание для российского спорта

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли остался разочарован решением Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении российского спорта. Его слова приводит ТАСС со ссылкой на японское издание The Asahi Shimbun.

Ниггли заявил, что сожалеет о сокращении срока санкций. Он выразил надежду, что решение CAS изменит мышление среди спортивных функционеров и властей России. «Роль WADA заключается в том, чтобы не допустить проведение Олимпиады в Токио в атмосфере неясности», — подчеркнул гендиректор организации.

17 декабря CAS утвердил двухлетний запрет для россиян выступать под своим флагом на международных соревнованиях и проводить в России крупные турниры. В организации подчеркнули, что решение нельзя рассматривать как солидарность с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и властями страны.

Наказание было смягчено после санкций, наложенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в декабре прошлого года. Тогда Россию лишили права проводить международные соревнования на четыре года, а также лишили РУСАДА статуса соответствия.

Действие санкций распространяется на Олимпийские игры в Токио, которые должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Больше интересных новостей у нас во «ВКонтакте» подписаться



