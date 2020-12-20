Канделаки назвала катастрофой лишение России флага и гимна на Олимпиаде

Генеральный директор телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки назвала катастрофой лишение России флага и гимна на ближайших международных соревнованиях в течении двух лет. Об этом она заявила в беседе с радио «Комсомольская правда».

По ее словам, в развитии допинговой системы были задействованы почти все страны, а «жертвой стали почему-то мы».

«Мы не должны, я так понимаю, <...> промоутировать как бы страну, которая способствовала развитию допинговой системы. Для нас это, конечно, катастрофа», — отметила Канделаки.

9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранил Россию от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира на четыре года. Речь идет обо всех соревнованиях, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира. Дисквалификация продлится четыре года. Кроме того, Россия не сможет подавать заявку на проведение таких турниров. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) признали не соответствующим кодексу WADA и лишили его лицензии на дальнейшую работу.

Российские атлеты, не связанные с расследованием WADA, выступят без гимна и под олимпийским флагом.