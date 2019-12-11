Министр спорта отреагировал на отказ российских боксеров участвовать в Олимпиаде

Глава российского Минспорта Павел Колобков отреагировал на заявление руководства Федерации бокса России об отказе участвовать в Олимпийских играх 2020 года в нейтральном статусе. Его слова приводит ТАСС.

Колобков заявил, что пообщается с руководителями федерации. «Ребята — патриоты, но им еще нужно отобраться, у них впереди еще ряд отборочных соревнований», — добавил он.

Ранее 11 декабря генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что отечественные боксеры не видят смысла в участии в Олимпиаде 2020 года без национального флага и гимна. По его словам, спортсмены хотят добиться права выступать с символикой через суд.

Согласно решению Всемирного антидопингового агентства (WADA), российские спортсмены в течение четырех лет не смогут участвовать в международных соревнованиях. Отдельных атлетов могут допустить под нейтральным флагом, если они будут соответствовать критериям WADA.

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