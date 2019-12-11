Российские боксеры отказались ехать на Олимпиаду без национального флага

️Боксеры сборной России отказались ехать на Олимпиаду 2020 года в Токио при отсутствии национального флага. Об этом заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев, передает РИА Новости.

«Для нас самое главное, чтобы наши боксеры выступали под флагом России и звучал наш гимн. Без этого нет смысла в участии», — заявил Кремлев. По его словам, спортсмены хотят добиться права выступать под национальным флагом через суд.

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира на четыре года. Кроме того, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) лишили статуса соответствия.

Россия намерена обжаловать решение WADA. Президент России Владимир Путин заявил, что оно противоречит олимпийской хартии.

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