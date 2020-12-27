Китай будет сажать в тюрьму за допинг

В Китае ввели уголовную ответственность за принуждение атлетов к применению запрещенных препаратов. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующая поправка была внесена в уголовное законодательство страны. С марта 2021-го подстрекательство и склонение спортсменов к допингу станет уголовным преступлением. Нарушителям будет грозить до трех лет тюрьмы и денежный штраф.

17 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил России выступать под своим флагом на международных соревнованиях. Запрет также касается проведения на территории страны Олимпийских игр и чемпионатов мира. Исполняющий обязанности главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов посчитал решение CAS победой.

Наказание было смягчено после санкций, наложенных Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в декабре прошлого года. Тогда Россию лишили права проводить международные соревнования на четыре года, а также лишили РУСАДА статуса соответствия.