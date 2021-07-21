Глава WADA рассказал об изменении ситуации с допингом в России

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька рассказал об изменении ситуации с допингом в России. Его слова приводит Rzeczpospolita.

«Ситуация с допингом в России изменилась — разумеется, там все еще нарушают антидопинговые правила, как и в любой другой стране, но мы больше не имеем дела с беспрецедентной системой допинга, организованной при поддержке государства, которая потрясла весь спортивный мир», — заявил Банька.

В декабре прошлого года Спортивный арбитражный суд (CAS) утвердил двухлетний запрет российским спортсменам на выступления под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпиадах. Кроме того, в течение этого срока Россия не сможет проводить крупные международные турниры.

В декабре 2019-го исполком WADA постановил лишить Россию права проводить Олимпиады и чемпионаты мира сроком на четыре года. Предполагалось, что российские спортсмены будут выступать на этих стартах только под нейтральным флагом. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было лишено статуса соответствия.

Допинговый скандал в российском спорте разгорелся в 2015 году, когда отечественные легкоатлеты были обвинены в массовых нарушениях антидопинговых правил. WADA провело расследование, в ходе которого выяснилось, что РУСАДА скрывало факты применения допинга российскими спортсменами. Позднее скандал затронул другие виды спорта, в результате часть отечественных атлетов не попала на Олимпиаду-2016, а на Игры-2018 отправилась команда «Олимпийских атлетов из России», флаг и гимн страны попали под запрет.