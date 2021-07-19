Троих российских футболистов дисквалифицировали за допинг

Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила от выступлений троих российских игроков — Ивана Князева, Дарью Мещерякову и Владимира Обухова. Об этом сообщает Чемпионат.com.

Допинг-тесты были сделаны еще в 2013 году и после изучения в московской лаборатории первоначально отмечены как отрицательные. В ходе совместного расследования ФИФА и Всемирного антидопингового агентства (WADA) были установлены факты употребления российскими спортсменами запрещенных веществ.

Мещерякова и Князев отстранены на два года. Обухов, признавший применение допинга и помогавший расследованию, получил полугодовую дисквалификацию.

В марте Обухов уже комментировал ситуацию. Тогда футболист признался, что для него стало шоком уведомление ФИФА о выявлении допинга. Тогда он заявил о готовности к взаимодействию с ФИФА в расследовании.

Допинг-тест Обухов сдал в 2013 году, находясь в расположении молодежной сборной России. В тот момент на клубном уровне он представлял московское «Торпедо».