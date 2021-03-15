Обвиненный в употреблении допинга российский футболист дал объяснения

Нападающий «Ростова» Владимир Обухов, обвиненный в употреблении допинга, дал объяснения. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Обухов заявил, что письмо Международной федерации футбола (ФИФА) стало для него шоком, и отметил, что не слышал о положительном результате пробы и не просил никого осуществлять с ней манипуляции. Спортсмен добавил, что на протяжении карьеры внимательно относился к принимаемым препаратам и в данном случае готов взаимодействовать с ФИФА.

Форвард уточнил, что не всегда имел возможность проверить, что дают ему врачи. «Тот факт, что у двоих футболистов из "Торпедо" выявлено одно и то же запрещенное вещество, наводит на определенные мысли, но я сейчас не хочу никого обвинять», — подытожил он.

Ранее 15 марта стало известно, что ФИФА возбудила дисциплинарные дела против нескольких российских футболистов. В этот же день «Чемпионат.com» написал, что Обухова заподозрили в употреблении допинга. Сообщалось, что с российской стороны были попытки скрыть неблагоприятный результат анализа.