Стало известно о допинге у футболиста РПЛ и попытках скрыть дело

Нападающего «Ростова» Владимира Обухова заподозрили в употреблении допинга. Об этом стало известно «Чемпионат.com» со ссылкой на источник Международной федерации футбола (ФИФА).

Представители ФИФА отправили письмо на имя генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Александра Алаева, в котором говорится о нарушении антидопинговых правил 29-летним Обуховым. Отмечается, что в 2013 году на сборах молодежной сборной России взятая у футболиста проба содержала следы запрещенного вещества — метандиенона.

В письме говорится, что с российской стороны были попытки скрыть неблагоприятный результат анализа, а также избавиться от следов этого дела. Проба была ложно заявлена в систему Московской лабораторией как отрицательная.

Обухов выступает за «Ростов» с октября 2020 года. Контракт с игроком рассчитан до 2023 года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги форвард принял участие в семи матчах за «Ростов» и не отметился результативными действиями.