«Спартак» избавится от пойманного на кокаине футболиста

Полузащитник московского «Спартака» Роман Еременко может покинуть клуб уже в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По информации издания, вероятность того, что руководство красно-белых продлит контракт с хавбеком, невысока. Основная проблема — физическое состояние Еременко. Футболист принял участие всего в семи матчах «Спартака» в нынешнем сезоне и не отметился результативными действиями. В последний раз 31-летний хавбек появился на поле в матче Лиги Европы против шотландского «Глазго Рейнджерс». Тогда москвичи одержали победу со счетом 4:3.

Еременко присоединился к «Спартаку» в августе. Тем не менее из-за дисквалификации футболист дебютировал за клуб только в октябре. В 2016-м, будучи игроком ЦСКА, Еременко сдал положительный допинг-тест: в его организме были обнаружены метаболиты кокаина.

Еременко известен выступлениями за итальянские «Сиену» и «Удинезе», киевское «Динамо», казанский «Рубин» и московский ЦСКА. На международной арене хавбек представлял сборную Финляндии.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!