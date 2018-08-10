«Спартак» взял попавшегося на кокаине бывшего футболиста ЦСКА

Московский «Спартак» объявил о подписании контракта с бывшим футболистом ЦСКА Романом Еременко, отбывающим дисквалификацию за употребление кокаина. Об этом сообщает официальный сайт красно-белых.

Игрока уже поприветствовали на базе «Спартака». Полузащитник будет выступать за москвичей под 26-м номером. В команде также играет младший брат Еременко — Сергей.

6 августа объединение фанатов «Спартака» Supporters Group негативно отреагировало на возможный переход Еременко. Болельщиков не устраивает репутация пойманного на употреблении кокаина Еременко и факт его выступления за ЦСКА.

Впервые информация о том, что финский полузащитник присоединится к красно-белым, появилась еще 5 августа. Сообщалось, что 31-летний полузащитник уже согласовал контракт с московским клубом.

Предыдущим клубом в карьере хавбека был московский ЦСКА. Осенью 2016 года он был дисквалифицирован сроком на два года за употребление кокаина. Также в карьере финского игрока значатся такие клубы, как «Удинезе» и киевское «Динамо».

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