ЦСКА вернет наказанного за кокаин футболиста

Владелец московского ЦСКА Евгений Гинер заявил, что наказанный за употребление кокаина полузащитник Роман Еременко вернется в клуб. Слова функционера передает Sport24.

«У Романа Еременко есть действующий контракт с ЦСКА. О каких переговорах вы говорите? Он приедет осенью в ЦСКА и приступит к тренировкам», — заявил Гинер.

При этом отмечается, что агент Еременко Марко Трабукки сообщал, что у футболиста отсутствуют контрактные обязательства, поэтому он может вести переговоры с любыми клубами.

Осенью 2016 года Еременко был дисквалифицирован на два года за употребление кокаина. Вещество было обнаружено в его допинг-пробе, взятой после после матча Лиги чемпионов против немецкого «Байера». Спортсмен должен вернуться на поле 5 октября 2018 года.

При этом в мае 2017 года генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев заявил, что клуб отказался продлевать контракт с полузащитником. Четырехлетнее соглашение было заключено в августе 2014-го.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!