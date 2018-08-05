Попавшийся на кокаине футболист вернется в Россию

Бывший полузащитник ЦСКА Роман Еременко, отбывающий дисквалификацию за употребление кокаина, вернется в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Об этом сообщило финское MTV.

По информации финских журналистов, 31-летний хавбек уже согласовал контракт с московским «Спартаком». Ожидается, что официально переход будет подтвержден в течение недели. В «Спартаке» выступает младший брат футболиста — 19-летний Сергей Еременко.

Срок дисквалификации Еременко истекает 6 октября, при этом с августа ему разрешено тренироваться с любым клубом.

24 апреля президент ЦСКА Евгений Гинер утверждал, что игрок вернется в ЦСКА. По его словам, у полузащитника сборной Финляндии действующий контракт с «армейцами». При этом агент Еременко Марко Трабукки сообщил, что у игрока отсутствуют контрактные обязательства.

Осенью 2016 года полузащитник был дисквалифицирован сроком на два года за употребление кокаина. Следы запрещенного препараты были обнаружены в его допинг-пробе, взятой после матча Лиги чемпионов против немецкого «Байера».

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