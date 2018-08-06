Фанаты «Спартака» выступили с угрозами из-за трансфера футболиста-наркомана

Фанаты «Спартака» негативно восприняли новость о готовящемся трансфере полузащитника Романа Еременко, отбывающего дисквалификацию за употребление кокаина. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Supporters Group.

В заявлении отмечается, что Еременко переходит в «Спартак» из «стана врага» (имеется в виду московский ЦСКА). Также авторов не устраивает возраст 31-летнего футболиста и его репутация.

«Мы оставляем за собой право на реакцию негативного характера в отношении тех, кто причастен к трансферу этого персонажа», — говорится в сообщении.

5 августа финское издание MTV сообщило о том, что Еременко согласовал контракт со «Спартаком». Дисквалификация футболиста истекает 6 октября, тем временем уже с августа он имеет право тренироваться в составе любого клуба.

Осенью 2016 года Еременко был дисквалифицирован на два года за употребление кокаина. Следы запрещенной субстанции были обнаружены в его допинг-пробе, взятой после матча Лиги чемпионов против немецкого «Байера».

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