ФИФА возбудила дела против российских футболистов

Международная федерация футбола (ФИФА) возбудила дисциплинарные дела против двух российских футболистов и одной футболистки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Российский футбольный союз (РФС).

По информации источника, футболистов заподозрили в нарушении антидопинговых правил в 2013 году. Их имена не называются. Отмечается, что речь не идет о бывших игроках национальных команд. В РФС заявили, что контактируют с ФИФА по этому вопросу и окажут спортсменам юридическую помощь.

Ранее 15 марта порталу «Чемпионат.com» стало известно о том, что нападающего «Ростова» Владимира Обухова заподозрили в употреблении допинга. В 2013 году на сборах молодежной сборной России взятая у футболиста проба содержала следы запрещенного вещества — метандиенона. Отмечалось, что с российской стороны были попытки скрыть неблагоприятный результат анализа.