Российские гимнастки вышли в финал командных соревнований на Олимпийских играх

Российские художественные гимнастки вышли в финал командных соревнований на Олимпийских играх-2020 в Токио, передает ТАСС.

Россию представляли Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Ангелина Шкатова, Анастасия Татарева и Алиса Тищенко. По итогам двух смен они набрали 89,050 балла, уступив Болгарии (91,800). Третье место заняла сборная Италии (87,150).

Финал с участием восьми лучших команд состоится в последний день Олимпиады.

27 июля женская сборная России по спортивной гимнастике завоевала золото в командном многоборье на Олимпиаде в Токио. Российскую команду представляли Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Мельникова и Уразова. По итогам четырех упражнений россиянки набрали в сумме 169.528 балла.

Олимпийские игры в Токио продлятся до 8 августа. Из-за пандемии коронавируса соревнования были перенесены на один год.