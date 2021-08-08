Глава USADA назвал победы России на Олимпиаде «фильмом ужасов»

Глава американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт назвал победы России на Олимпиаде в Токио «фильмом ужасов». Об этом сообщает Yahoo! Sports.

Тайгарт отметил, что все уже видели «этот фильм ужасов», когда Россия побеждает на соревнованиях, а Международный олимпийский комитет (МОК) и WADA лишь запутывают ситуацию, когда говорят об ее отстранении. По его словам, «отстранение» России является очевидным фарсом. Система, которая пускает жаждущую медалей страну на Олимпиаду и тем самым позволяет ей насмехаться над ними, безнадежна, резюмировал глава USADA.

Ранее генеральный директор Антидопингового агентства США (USADA) заявил о «насмешке» России над Олимпийскими играми в Токио. По его словам, Россия продолжает скрывать свое мошенничество и заслуживает более сурового наказания. Тайграт отметил, что настоящий запрет является фарсом. Это даже с трудом можно назвать ребрендингом, подчеркнул глава USADA.