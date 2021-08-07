Завоевавшая серебро россиянка Аверина назвала несправедливым судейство на ОИ

Россиянка Дина Аверина, завоевавшая серебро в личном многоборье в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио, назвала несправедливым судейство на турнире. Об этом она заявила в эфире телеканала «Матч ТВ».

Она отметила, что очень расстроена итогом соревнований, так как, в отличие от победительницы Игр израильтянки Линой Ашрам, не допустила серьезных ошибок. Аверина также подчеркнула, что выступает за честный спорт.

Финал в личном многоборье прошел ранее в субботу, 7 августа. Золото завоевала Ашрам, второй стала Аверина, а ее сестра-близнец Арина Аверина заняла четвертое место. Российские тренеры по ходу соревнований подали четыре протеста на судейские решения, один из них был удовлетворен.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. Соревнования завершатся в воскресенье, 8 августа.