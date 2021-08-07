Тренера дисквалифицировали на Олимпиаде за избиение коня

Тренера по пятиборью из Германии Кима Райзнера дисквалифицировали и отстранили от Олимпиады за жестокое обращение с животными после того, как она избила коня. Об этом сообщается на сайте Международного союза современного пятиборья (UIPM).

Во время соревнований женщин Райзнер несколько раз ударила кулаком коня Saint Boy, на котором выступала немецкая пятиборка Анника Шлой. Исполком UIPM выдал Райзнер черную карту, которая значит дисквалификацию на оставшиеся соревнования.

Шлой лидировала после плавания и фехтования, но плохо справилась с верховой ездой. Она не смогла добыть за нее очков и не получила медаль.

Ранее сообщалось, что российского легкоатлета Василия Мизинова дисквалифицировали во время соревнований по спортивной ходьбе на 20 километров на Олимпийских играх в Японии. Спортсмен получил три предупреждения от судей и был снят с дистанции. На отметке 12 километров Мизинов уступал лидеру четыре секунды.