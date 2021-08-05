Российского ходока дисквалифицировали во время соревнований на Олимпиаде

Российского легкоатлета Василия Мизинова дисквалифицировали во время соревнований по спортивной ходьбе на 20 километров на Олимпийских играх в Японии. Об этом сообщает РИА Новости.

На проходящем в Саппоро турнире спортсмен получил три предупреждения от судей и был снят с дистанции. На отметке 12 километров Мизинов уступал лидеру четыре секунды.

Мизинов является бронзовым призером чемпионата Европы на этой дистанции. Также на его счету серебро мирового первенства.

Олимпийские игры в Токио продлятся до 8 августа.