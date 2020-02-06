Винер прокомментировала попытку суицида гимнастки Солдатовой

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова прокомментировала попытку суицида гимнастки Александры Солдатовой. Ее слова приводит Sport24.

«Ничего не знаю. Первый раз слышу, что Солдатова пыталась покончить с собой», — заявила Винер-Усманова.

О попытке Солдатовой покончить с собой ранее 6 февраля сообщило издание Baza. Она была госпитализирована с глубокими ранами на левой руке. Отмечалось, что спортсменка сама обратилась к медикам после случившегося, так как испугалась последствий своего поступка.

4 февраля Винер-Усманова заявила, что у Солдатовой проявились наследственные проблемы со здоровьем. По ее словам, они связаны с взрослением спортсменки. Из-за этого гимнастка не выступит на московском этапе Гран-при.

21-летняя Солдатова входит в состав сборной России. Она является трехкратной чемпионкой мира в командном зачете (2014, 2015, 2018) и чемпионкой мира в упражнениях с лентой (2018). На счету спортсменки также три золота первенств Европы и одна победа на чемпионате России.

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