Появились подробности попытки суицида гимнастки Солдатовой

Российская гимнастка, четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова сама обратилась к медикам после попытки суицида. Подробности инцидента приводит Telegram-канал Mash.

После случившегося Солдатова пришла в Морозовскую больницу в Москве — ближайшее к дому медицинское учреждение. Она заявила, что совершила глупость и испугалась последствий своего поступка. Врачи решили госпитализировать спортсменку.

О попытке Солдатовой покончить с собой ранее 6 февраля сообщило издание Baza. Спортсменка попала в больницу с глубокими ранами на левой руке. Отмечалось, что гимнастка находится в тяжелом состоянии, за ней присматривают медики.

21-летняя Солдатова входит в состав сборной России. Она является трехкратной чемпионкой мира в командном зачете (2014, 2015, 2018) и чемпионкой мира в упражнениях с лентой (2018). На счету спортсменки также три золота первенств Европы и одна победа на чемпионате России.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!