Сборная России по художественной гимнастике завоевала серебро на ОИ в Токио

Сборная России по художественной гимнастике завоевала серебряные медали в групповом многоборье на Олимпийских играх (ОИ) в Токио и принесла национальной команде 70-ю медаль. Об этом в воскресенье, 8 августа, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Первое место заняла команда Болгарии (92,100), третьей стала сборная Италии (87,700). Россиянки впервые с 1996 года остались без золота Олимпиады в художественной гимнастике.

Российскую команду представляли Анастасия Близнюк, Анастасия Максимова, Ангелина Шкатова, Анастасия Татарева и Алиса Тищенко. В упражнении с двумя парами булав и тремя обручами спортсменки набрали 44,200 балла. В сумме по итогам двух упражнений сборная России за свое выступление получила 90,400 балла.

Ранее по итогам многоборья в соревнованиях по художественной гимнастике золото выиграла Линой Ашрам из Израиля, уронившая ленту в последнем выступлении. Она набрала 107,800 балла. Россиянка Дина Аверина со 107,650 балла стала второй. В этой дисциплине российские спортсменки остались без золота впервые с Олимпийских игр 1996 года.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. Соревнования завершатся в воскресенье, 8 августа.