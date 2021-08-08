ОКР направил запрос по поводу судейства в гимнастике на Олимпиаде

Олимпийский комитет России (ОКР) обратился к руководству Международной федерации гимнастики (FIG) по поводу судейства на соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщил глава организации Станислав Поздняков в Instagram.

По ситуации с художественной гимнастикой уже высказался в предыдущем посте. Наш штаб и юристы уже сформировали запрос и направили его в адрес руководства Международной федерации гимнастики. Работаем! Теперь ждем ответа от @figymnastics Станислав Поздняков О запросе в Международную федерацию гимнастики

Ранее Поздняков заверил, что намерен разобраться с судейством на Играх. Глава ОКР посчитал его предвзятым и потребовал детального разбора работы судей.

Несправедливое серебро

0.150 балла Разница между оценками Авериной и Ашрам

Российская гимнастка Дина Аверина 7 августа в Токио завоевала серебряную медаль в индивидуальном многоборье, уступив израильской спортсменке Линой Ашрам всего 0,150 балла (107,650 балла Авериной против 107,800 балла Ашрам). При этом, израильтянка допустила грубую ошибку, уронив снаряд, однако судьи это нарушение практически проигнорировали.

Российские тренеры по ходу соревнований подали четыре протеста на судейские решения, но только один из них был удовлетворен. Последний раз россиянки оставались без золота в художественной гимнастике на Олимпиаде-1996 в Атланте.

Сама Дина отметила, что очень расстроена итогом соревнований, так как, в отличие от победительницы Игр израильтянки Линой Ашрам, не допустила серьезных ошибок

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Реакция главного тренера

Поражение своих подопечных на Олимпийских играх в Токио объяснила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова.

Что я чувствую? Я чувствую, что убили Дину. Потому что Ашрам с потерей ленты получила всего на 7 десятых меньше, чем Дина, а у нее была ошибка больше чем на балл. Вот и всё. Надоели русские, понимаете? Надоели. Ирина Винер-Усманова О нечестном судействе

Тренер отметила, что за потерю снаряда с Линой должны были снять минимум 1,5 балла, но ей поставили всего на 0,7 меньше, чем Дине Авериной, которая выступила без единой ошибки. По словам Винер, девочки были обескуражены такими оценками.

Квалификация и нестыковка цифр

Ирина Винер также добавила, что в финале россиянкам за такие же выступления судьи ставили оценки ниже, чем в квалификации днем ранее. Неудовлетворение апелляции на баллы за последнее упражнение Дины Авериной с лентой Винер назвала позором.

Они же видят, что вчера их программа стоила дороже, а сегодня за исполнение получали оценки хорошие, а трудность оценивали ниже, чем вчера. Вот такое судейство. И к сожалению, в конце не удовлетворили наш протест, и это просто позор. Одну десятую не проигрывают Ирина Винер-Усманова О позорном судействе

Поддержка

В поддержку Дины Авериной и российских гимнасток в целом выступили многие спортсмены. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала судей бандитами и отметила, что ей стыдно за такую работу арбитров.

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал пост в Instagram, в котором поддержал сестер Авериных и вспомнил похожий случай из своей карьеры.

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева также выразила мнение, что главной задачей на соревнованиях было не оценить спортивную подготовку, а «найти возможность лишить Россию золотой медали».

Олимпиада в Токио зафиксировала сегодня опасный прецедент в истории художественной гимнастики, а может быть, и в истории спорта. Когда победителем становится тот, кто допустил ошибку, а тот, кто выступил безупречно, проигрывает. Это, конечно, не спорт. Это далеко за его пределами Алина Кабаева Об опасном прецеденте в истории художественной гимнастики

Афины-2004

Последний раз схожая ситуация происходила с российскими спортсменами 17 лет назад во время выступления гимнаста Алексея Немова на Олимпийских играх в Афинах 2004 года. Российский спортсмен прекрасно выступил на перекладине, но судьи сильно занизили оценку. После объявления результатов зрители 10 минут свистели, не давая подойти к снаряду следующему атлету, пока сам Немов не попросил людей жестами успокоиться.