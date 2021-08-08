Плющенко поддержал российских гимнасток после скандала на Олимпиаде

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поддержал россиянок Дину и Арину Авериных после скандала на Олимпиаде. Он обратился к гимнасткам на своей странице в Instagram.

«Больно, обидно и несправедливо! Я проходил это в Ванкувере на своих третьих Олимпийских играх. Серебро, которое стало для меня дороже золота. Идешь к каждой Олимпиаде четыре года, а потом вот так… Дина и Арина, для всего мира вы чемпионки», — написал спортсмен.

7 августа Олимпийский комитет России (ОКР) обратился к руководству Международной федерации гимнастики (FIG) по поводу судейства на соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио.

По итогам многоборья в соревнованиях по художественной гимнастике золото выиграла Линой Ашрам из Израиля, уронившая ленту в последнем выступлении. Она набрала 107,800 балла. Россиянка Дина Аверина со 107,650 балла стала второй. В этой дисциплине российские спортсменки остались без золота впервые с Олимпийских игр 1996 года.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. Соревнования завершатся в воскресенье, 8 августа.