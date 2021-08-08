Кабаева высказалась о «не имеющей права комментировать судейство» на ОИ Утяшевой

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике и председатель совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа» Алина Кабаева заявила, что бывшая спортсменка Ляйсан Утяшева не имеет права комментировать судейство на Олимпиаде. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Кабаева рассказала, что с уважением относится к Утяшевой, однако не считает, что гимнастка могла высказываться относительно поражения российской спортсменки Дины Авериной.

«Мы все с уважением относимся друг к другу, в том числе к заслугам Ляйсан Утяшевой. Вместе с тем хотелось бы отметить, что она никогда в своей спортивной карьере не приносила своей стране золотых медалей в личном многоборье. Ни на уровне европейского первенства, ни на чемпионате мира, ни тем более на Олимпийских играх», — заявила олимпийская чемпионка.

Своими мыслями по поводу победы израильской гимнастки Утяшева поделилась на странице в Instagram, охарактеризовав выступление Линой Ашрам «феноменальным умением собраться в самый ответственный момент».

7 августа Аверина завоевала серебро в индивидуальном многоборье в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. Золотая медаль досталась Ашрам. С 2000 года сборная России всегда выигрывала все золотые медали в художественной гимнастике на Олимпиадах.