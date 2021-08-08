«Лента.ру» решила поддержать Дину Аверину и российских олимпийцев

Финал соревнований по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио, состоявшийся 7 августа, завершился скандалом: 22-летняя россиянка Дина Аверина, 13-кратная чемпионка мира и 10-кратная чемпионка Европы, осталась без заслуженной золотой медали в индивидуальном многоборье из-за несправедливого, по мнению самой спортсменки и многих экспертов, судейства. Российская гимнастка заняла второе место, уступив сопернице из Израиля Линой Ашрам всего 0,150 балла, хотя та, в отличие от Авериной, допустила серьезную ошибку.

Произошедшее сразу вызвало огромный резонанс. На несправедливое судейство отреагировали не только спортсмены, но известные российские телеведущие, политики и общественные деятели, которые усмотрели в произошедшем политическое решение. Судейством возмутились и в тренерском штабе российской сборной.

Проведение соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх — полный крах: протестов больше, чем команд... Это же позор, просто позор. Позор судьям, которых выбирают. Выбирают не тех, у которых есть опыт, а тех, кто где-то промелькнул — и их пригласили Ирина Винер-Усманова президент Всероссийской федерации художественной гимнастики

«Лента.ру» категорически против вмешательства политики в спорт. Редакция убеждена, что годами идущие к заветной золотой медали спортсмены не должны становиться жертвами политических интриг. В связи с этим мы решили поддержать Дину Аверину, а вместе с ней и всех спортсменов, представлявших Россию на Олимпиаде. Обновленный логотип нашего издания напомнит миллионам россиян, кто на самом деле был достоин золотой медали.