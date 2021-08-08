Винер заявила об остановке «гегемонии России» в художественной гимнастике на ОИ

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова заявила об остановке «гегемонии России» в художественной гимнастике на Олимпийских играх (ОИ) в Токио. Она рассказала об этом ТАСС.

По словам специалиста, результаты индивидуального многоборья в олимпийском турнире по художественной гимнастике дали понять, что можно не рассчитывать на победу в групповом многоборье.

«Была статья — "Кто остановит гегемонию России в художественной гимнастике"... Это был призыв, это и сделали, остановили, не мытьем, так катаньем, вчера остановили Дину Аверину, наглым образом. Она не допустила потерю предмета, не было никаких нарушений, [судьи] сидели и высчитывали, что нужно сделать, чтобы она не была на первом месте, больше пяти минут», — рассказала Винер-Усманова.

По ее словам, то же самое произошло с командой Болгарии, «им только надо было встать на четыре ноги, чтобы проиграть». Она добавила, что после первого упражнения болгарки получили сразу на два балла больше. «Мы выиграли чемпионат Европы в Болгарии в многоборье. Выиграли в Болгарии у [команды] Болгарии, это же смешно, если бы не было так грустно», — заключила Винер-Усманова.

Ранее сообщалось, что сборная России по художественной гимнастике завоевала серебряные медали в групповом многоборье на Олимпийских играх (ОИ) в Токио, оставшись без золота впервые за 25 лет. Первое место заняла команда Болгарии (92,100), третьей стала сборная Италии (87,700). Россиянки получили 90,400 балла, серебряная медаль стала 70-й в национальной команде.

По итогам многоборья в соревнованиях по художественной гимнастике золото выиграла Линой Ашрам из Израиля, уронившая ленту в последнем выступлении. Она набрала 107,800 балла. Россиянка Дина Аверина со 107,650 балла стала второй. Другая россиянка Арина Аверина показала четвертый результат. Сборная России по итогам Игр впервые за 25 лет осталась без золота в данной дисциплине.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. Соревнования завершатся в воскресенье, 8 августа.

