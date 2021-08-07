Захарова назвала «русофобской войной» судейство Авериной на Олимпиаде

Судейство Дины Авериной на Олимпиаде в Токио можно назвать русофобской войной. Об этом написала представитель министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«А я добавлю только одно: ну не могли затеявшие русофобскую войну против спорта гады допустить этой победы. Поэтому, плюя против ветра, пошли на подлог на глазах у всего мира», — написала она.

Кроме того, Захарова отметила, что главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер — непререкаемый авторитет в мире спорта. Своим талантом, трудом, умом и характером она создала галактику под названием «современная художественная гимнастика», отметила представитель МИД.

Ранее Винер объяснила первое поражение россиянок на Олимпиаде за 25 лет. Она подчеркнула, что судьи «убили» Дину Аверину, поставив ей оценку ниже, чем победившей израильтянке Линой Ашрам.

Финал в личном многоборье прошел в субботу, 7 августа. Золото завоевала Ашрам, второй стала Дина Аверина, а ее сестра-близнец Арина заняла четвертое место. Российские тренеры по ходу соревнований подали четыре протеста на судейские решения, но лишь один из них был удовлетворен. Последний раз россиянки оставались без золота в художественной гимнастике на Олимпиаде-1996 в Атланте.