Телеведущая и генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки вступилась за российских гимнасток на Олимпиаде в Токио. Своим видением ситуации она поделилась в Telegram-канале.

«21 год мы не отдавали никому ни одного золота в художественной гимнастике, а теперь судьи решили лишить нас сразу двух золотых медалей. Снова протест в надежде заставить судей поставить справедливую оценку, их отказ и только серебряные медали. Но наши девочки знают, что мы стояли и будем стоять за них горой. Они — самые лучшие!» — написала телеведущая.

Накануне сборная России по художественной гимнастике завоевала серебряные медали в групповом многоборье на Олимпиаде и принесла национальной команде 70-ю медаль. Россиянки впервые с 1996 года остались без олимпийского золота в художественной гимнастике.

Ранее по итогам многоборья в соревнованиях по художественной гимнастике золото выиграла Линой Ашрам из Израиля, уронившая ленту в последнем выступлении. Она набрала 107,800 балла. Россиянка Дина Аверина со 107,650 балла стала второй.