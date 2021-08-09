Винер оценила выступление россиянок в художественной гимнастике на Олимпиаде

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова оценила выступление сборной страны на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщается в Telegram-канале Общественной палаты России.

Специалист отметила, что ее ожидания были полностью оправданы, так как россиянки выступали очень здорово. «Те нюансы, которые мы смогли отработать, мы отработали», — добавила Винер-Усманова.

Она также заявила, что тренерский штаб сборной чувствует себя раздавленным из-за отсутствия побед на Играх. В тяжелом психологическом состоянии находятся и спортсменки. «Это была такая общая пощечина, которая была дана через художественную гимнастику всем нашим болельщикам», — сказала Винер-Усманова.

На Олимпиаде в Токио россиянки впервые за 25 лет остались без золотых медалей в художественной гимнастике. Спортсменки завоевали две серебряные медали в групповом и личном многоборье. Во время соревнований российские тренеры подали шесть протестов на оценки судей, два из которых были удовлетворены.