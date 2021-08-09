Дина Аверина заступилась за победившую ее на Олимпиаде израильскую гимнастку

Россиянка Дина Аверина заступилась за израильтянку Линой Ашрам, победившую ее в личном многоборье в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Спортсменка отметила, что и ей, и ее сопернице пишут оскорбительные сообщения в соцсетях. «Мы ни в чем не виноваты — это дело судей. Мне жалко Линой — она ничего такого не сделала. Не надо ее травить», — добавила Аверина.

Ранее 9 августа стало известно, сколько заработает Ашрам за победу на Играх. Общая сумма призовых для 22-летней спортсменки составит 985 тысяч шекелей (22,5 миллиона рублей).

Израильтянка завоевала золотую медаль в личном многоборье 7 августа. Она на 0,150 балла обошла Дину Аверину, завоевавшую серебро. Ее сестра-близнец, Арина Аверина, стала четвертой. Российские тренеры четырежды подавали протесты на оценки судей, но лишь один из них был удовлетворен.