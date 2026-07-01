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13:48, 1 июля 2026Экономика

Российский бизнес укрепился в пессимизме

«Ъ»: Индекс деловой среды от РСПП опустился в июне до пессимистических 43,8 пункта
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Деловые настроения российских компаний в июне снова ухудшились. Об этом со ссылкой на результат ежемесячного опроса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) пишет «Коммерсантъ».

Сводный индекс деловой среды по сравнению с маем опустился на 1,3 пункта, до 43,8 пункта. Считается, что пессимизм в настроениях преобладает, если индикатор меньше 50 пунктов.

Получившийся результат отражает в первую очередь субъективное восприятие предпринимателями ситуации в национальной экономике. Доля негативных ответов по поводу ее состояния за месяц выросла с 26,7 процента до 35 процентов, а доля противоположных оценок упала с 39 процентов до 33,8 процента.

Как отмечает издание, текущая тенденция выглядит логичной на фоне выросшей налоговой нагрузки, падения инвестиций и промышленного выпуска, а также замедлившегося снижения ключевой ставки Центробанка.

По данным РСПП, в июне финансовое положение улучшилось у шести процентов компаний, а ухудшилось — у 24 процентов. Кроме того, бизнес жалуется на рост сложностей при попытке получить кредит.

Между тем S&P Global сообщает, что индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей в июне вырос с 48,8 пункта до 50,3 пункта, что означает первый за год с лишним переход в позитивную зону (значение выше 50 означает усиление деловой активности, а ниже — ее ослабление).

Аналитики указывают, что рост обусловлен наиболее высокими темпами увеличения объемов производства с января 2025 года и стабилизацией притока новых заказов.

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