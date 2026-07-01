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10:48, 1 июля 2026Экономика

Российская промышленность вернулась к росту

Индекс деловой активности впервые за год с лишним поднялся до говорящих о росте значений
Дмитрий Воронин

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Индекс деловой активности (PMI) российских обрабатывающих отраслей вырос в июне до 50,3 пункта с 48,8 пункта месяцем ранее, что стало его первым за год с лишним переходом в сигнализирующую о возвращении к росту зону (значение выше 50 означает усиление деловой активности, а ниже — ее ослабление). Об этом говорится в исследовании S&P Global.

«Рост был незначительным, однако он был обусловлен наиболее высокими темпами увеличения объемов производства с января 2025 года и стабилизацией притока новых заказов», — отмечают авторы.

По их данным, объем новых экспортных заказов сокращался ​восьмой месяц подряд, причем темпы падения стали самыми высокими с прошлого сентября, что связано со слабостью зарубежных рынков, неблагоприятной динамикой валютных курсов и конкуренцией. Также в отчете утверждается, что сдержанный приток новых заказов привел в июне к очередному сокращению численности персонала на предприятиях, и «уволившихся по собственному желанию сотрудников не заменяли новыми».

До этого в феврале обрабатывающая промышленность показала символический рост с 49,4 до 49,5 пункта после подъема в январе почти на 1,5 пункта. Однако весной показатель снова находился ниже 49 пунктов. В марте он упал до 48,3, а в апреле — до 48,1 пункта.

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