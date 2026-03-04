В России замедлился рост деловой активности

S&P: Сводный индекс деловой активности в РФ упал в феврале с 52,1 до 50,8 пункта

Сводный индекс деловой активности (PMI) в России снизился в феврале с 52,1 до 50,8 пункта. С учетом того, что значение выше 50 означает усиление деловой активности, а ниже — ее ослабление, данные S&P Global говорят о том, что рост показателя замедлился, значительно приблизившись к пограничной отметке.

Уточняется, что индекс PMI в сфере услуг потерял за месяц почти 2 пункта, опустившись с 53,1 до 51,3, в то время как обрабатывающая промышленность показала символический рост с 49,4 до 49,5 пункта после подъема в январе почти на 1,5 пункта.

Увеличение в сфере услуг в S&P назвали самым медленным в текущей пятимесячной последовательности. «В тех случаях, когда отмечался рост активности, участники дискуссии связывали это с увеличением числа новых заказов и увеличением числа клиентов», — говорится в пресс-релизе. При этом темпы роста новых заказов оказались в отчетный период минимальными за три месяца, а деловая уверенность упала до самого низкого уровня с декабря 2022 года на фоне опасений по поводу цен, подчеркнули исследователи.

Они также отметили, что себестоимость продукции в феврале значительно выросла, а темпы роста цен, хотя и замедлились по сравнению с январскими, «все еще оставались вторыми по темпам с января 2025 года».

Ранее стало известно, что промпроизводство снизилось в России в начале года на 0,8 процента, что объясняется в том числе меньшим, чем годом ранее, количеством рабочих дней в январе. При этом некоторые аналитики заявили о снижении показателя и в месячном выражении — на 2 процента к декабрю 2025-го.