Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:09, 2 февраля 2026Экономика

Пессимизм российской промышленности ослабел

S&P: Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ вырос до 49,4 пункта
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

По итогам января российский индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей, который характеризует конъюнктуру в промышленности, вырос до 49,4 пункта против 48,1 пункта в декабре. Об этом говорится в отчете S&P Global.

Значение выше 50 пунктов указывает, что в целом в промышленности преобладают оптимистичные настроения, а ниже — пессимизм.

Как отмечают в агентстве, ухудшение условий работы в последний месяц оказалось менее выраженным, однако повышение налога на добавленную стоимость (НДС) до 22 процентов привело к ускорению инфляционного давления. Производители товаров зафиксировали лишь незначительное сокращение объемов производства и новых заказов.

Вместе с тем запасы продолжили сокращение, а занятость снижалась быстрее даже с учетом более оптимистичного взгляда на прогнозы производства в ближайшие 12 месяцев.

Ранее «Индекс деловой среды» Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) показал, что в январе доля компаний, желающих повысить цены продаж, выросла с 16,5 до 25 процентов. Кроме того, две трети респондентов сообщили, что цены закупки для них выросли.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский оценил ситуацию с договоренностями об остановке ударов по энергетике

    В России может пробудиться «болезнь X». Что о ней известно

    Россияне внезапно взвинтили цены на избы

    Привычный симптом оказался возможным признаком рака

    Jetour доработал популярный внедорожник для России

    Бойца СВО похоронят через год и один день после смерти

    Россиянин с пистолетом уложил женщину в пол ради плюшевого медведя и цветов

    Похищение 9-летнего мальчика в российском городе попало на видео

    В США закроют живой памятник Джону Кеннеди

    Москвичи пожаловались на 12-часовую пытку пожарной сигнализацией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok