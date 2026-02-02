Пессимизм российской промышленности ослабел

S&P: Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ вырос до 49,4 пункта

По итогам января российский индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей, который характеризует конъюнктуру в промышленности, вырос до 49,4 пункта против 48,1 пункта в декабре. Об этом говорится в отчете S&P Global.

Значение выше 50 пунктов указывает, что в целом в промышленности преобладают оптимистичные настроения, а ниже — пессимизм.

Как отмечают в агентстве, ухудшение условий работы в последний месяц оказалось менее выраженным, однако повышение налога на добавленную стоимость (НДС) до 22 процентов привело к ускорению инфляционного давления. Производители товаров зафиксировали лишь незначительное сокращение объемов производства и новых заказов.

Вместе с тем запасы продолжили сокращение, а занятость снижалась быстрее даже с учетом более оптимистичного взгляда на прогнозы производства в ближайшие 12 месяцев.

Ранее «Индекс деловой среды» Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) показал, что в январе доля компаний, желающих повысить цены продаж, выросла с 16,5 до 25 процентов. Кроме того, две трети респондентов сообщили, что цены закупки для них выросли.