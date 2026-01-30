Четверть российских компаний захотела повысить цены

РСПП: В январе повысить цены продаж захотела четверть российских компаний

«Индекс деловой среды» Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) свидетельствует, что в январе доля компаний, желающих повысить цены продаж, выросла с декабрьских 16,5 процента до 25 процентов. Об этом пишут «Ведомости».

Вместе с тем две трети респондентов сообщили, что цены закупки для них выросли, хотя месяцем ранее такой ответ выбирала только половина компаний. Рост спроса в своей отрасли заметили 12,7 процента компаний, а его снижение — 31,3 процента.

В опросе, на основе которого составляется индекс, участвуют 130 компаний, из которых 80 процентов — крупные, а чуть меньше половины — из сферы промышленности.

Оценка делового климата в стране заметно ухудшилась. Если в декабре позитивно динамику оценивали 14 процентов участников опроса, то в январе — только 4 процента, что стало минимумом за последний год.

Руководитель блока корпоративного бизнеса УК «Альфа-капитал» Дмитрий Бойко объяснил ситуацию с ценами повышением налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22 процентов, сохранением высокой ключевой ставки и изменением ставок утильсбора. При этом он не исключил, что речь идет о начале нового тренда на увеличение цен.

По данным Росстата, инфляция в стране с 1 по 26 января составила 1,91 процента. По итогам года Банк России надеется выйти на инфляцию в диапазоне 4-5 процентов.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что верит в скорое снижение НДС, поскольку об этом в конце декабря говорил президент страны Владимир Путин. Вместе с тем он указал, что нынешний рост налогов позволяет решить вопросы обороноспособности и инвестиционного развития, а также дает средства для исполнения социальных обязательств.