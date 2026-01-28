Реклама

Экономика
16:09, 28 января 2026Экономика

В Госдуме пообещали скорое снижение налогов

Депутат ГД Аксаков понадеялся на скорое исполнение обещания Путина снизить НДС
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Роман Наумов / URA.RU / ТАСС

Налог на добавленную стоимость (НДС), который с 1 января 2026 года вырос с 20 до 22 процентов, в скором времени будет снижен. Об этом в интервью «России 24» заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он напомнил о словах президента страны Владимира Путина по поводу того, что повышение налогов стало временной и вынужденной мерой. «Опираясь на решение президента, на то, что он заявил о том, что это временная мера, будет снижение НДС, я уверен, что это произойдет в довольно короткие сроки», — выразил надежду депутат.

По его словам, парламентарии обсуждали с представителями бизнеса увеличение налоговой нагрузки и те отнеслись к решению с пониманием. Аксаков подчеркнул, что рост налогов позволит решить вопросы обороноспособности и инвестиционного развития, а также даст средства для исполнения социальных обязательств.

Путин подписал закон о повышении НДС в ноябре прошлого года. Во время прямой линии в декабре он пообещал, что такое повышение не будет вечным, а также заверил, что главной целью сбора дополнительных средств является «снижение налогового бремени в будущем».

На прошлой неделе глава управления корпоративных финансов ФГ «Финам» Алексей Курасов отметил, что рост НДС и снижение порога для применения упрощенной системы налогообложения с 60 до 20 миллионов рублей дохода в год приведет к закрытию до 30 процентов компаний из сектора малого и среднего предпринимательства.

