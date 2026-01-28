Рост цен в России замедлился

Росстат сообщил о замедлении недельной инфляции до 0,19 процента

В период с 20 по 26 января инфляция в России составила 0,19 процента, а с начала года — 1,91 процента. Об этом говорится в сообщении на сайте Росстата.

Для продовольственных товаров недельный рост цен замедлился до 0,37 процента, а в сегменте плодоовощной продукции — до двух процентов. Непродовольственные товары подешевели на 0,02 процента, а услуги подорожали на 0,22 процента.

На прошлой неделе общий рост цен составил 0,45 процента, в категории плодоовощей — 2,7 процента. Таким образом, к концу первого месяца года инфляция снижается.

Тем не менее среднесуточный рост остается почти в два раза выше, чем годом ранее — 0,073 процента против 0,039 процента, а также в семь раз выше, чем в декабре (0,01 процента). Абсолютным лидером по росту стоимости остаются огурцы — 5,96 процента с 13-го по 19 января и 4,59 процента на прошлой неделе.

Прогноз Банка России предусматривает, что по итогам 2026 года инфляция будет находиться в пределах 4-5 процентов. С учетом текущей динамики половина пути до нижней границы будет пройдена уже в январе.

Одной из причин ускорения роста цен называют повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22 процентов с января. Ранее сегодня глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что верит в скорое исполнение обещания президента страны Владимира Путина о снижении НДС в обозримом будущем.