Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:27, 28 января 2026Экономика

Рост цен в России замедлился

Росстат сообщил о замедлении недельной инфляции до 0,19 процента
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В период с 20 по 26 января инфляция в России составила 0,19 процента, а с начала года — 1,91 процента. Об этом говорится в сообщении на сайте Росстата.

Для продовольственных товаров недельный рост цен замедлился до 0,37 процента, а в сегменте плодоовощной продукции — до двух процентов. Непродовольственные товары подешевели на 0,02 процента, а услуги подорожали на 0,22 процента.

На прошлой неделе общий рост цен составил 0,45 процента, в категории плодоовощей — 2,7 процента. Таким образом, к концу первого месяца года инфляция снижается.

Тем не менее среднесуточный рост остается почти в два раза выше, чем годом ранее — 0,073 процента против 0,039 процента, а также в семь раз выше, чем в декабре (0,01 процента). Абсолютным лидером по росту стоимости остаются огурцы — 5,96 процента с 13-го по 19 января и 4,59 процента на прошлой неделе.

Прогноз Банка России предусматривает, что по итогам 2026 года инфляция будет находиться в пределах 4-5 процентов. С учетом текущей динамики половина пути до нижней границы будет пройдена уже в январе.

Одной из причин ускорения роста цен называют повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 до 22 процентов с января. Ранее сегодня глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что верит в скорое исполнение обещания президента страны Владимира Путина о снижении НДС в обозримом будущем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рубио раскрыл детали возможных гарантий безопасности Украине

    Миллионы банковских карт россиян внезапно заблокировали

    Ледник Судного дня пришел в движение

    Рубио пообещал хороший результат на одном направлении

    Назван самый недооцененный фрукт

    Рубио назвал главную проблему НАТО

    Рост цен в России замедлился

    Юрий Лоза пожаловался на убогую рифмовку в песне «Матушка»

    В посольстве прокомментировали информацию о пропавших в Египте россиянах

    В Госдуме рассказали о попытках Запада сделать «вторую Украину» на границе с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok