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18:11, 3 июня 2026Мир

Рубио оценил влияние войны с Ираном на поставки оружия Украине

Рубио: Война с Ираном не повлияла на поставки американского оружия Украине
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Война с Ираном не повлияла на поставки американского оружия Украине. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио во время слушаний в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса, трансляция доступна на YouTube-канале Associated Press.

«Мы продолжаем продавать вооружения Украине через программу PURL. Без препятствий, вызванных происходящим на Ближнем Востоке или где-либо еще», — сказал он.

Программа PURL (англ. Prioritized Ukraine Requirements List) предполагает закупку странами НАТО оружия у США для последующей передачи его Украине.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал неспособность Украины выжить без постоянного потока вооружений из США. В первую очередь речь идет о системах противоракетной обороны, которые поставляются по программе PURL.

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